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09.07.2026 06:31:29
Saratoga Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Saratoga Investment ließ sich am 07.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saratoga Investment die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Saratoga Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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