Saratoga Investment legte Quartalsergebnis vor

Saratoga Investment hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,81 Prozent zurück. Hier wurden 30,8 Millionen USD gegenüber 38,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Saratoga Investment mit einem Umsatz von insgesamt 131,46 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 106,83 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at