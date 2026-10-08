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08.10.2026 06:31:28
Saratoga Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Saratoga Investment präsentierte in der am 06.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,41 USD gegenüber 0,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Saratoga Investment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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