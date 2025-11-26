Sarawak Oil Palms Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sarawak Oil Palms Bhd hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 MYR, nach 0,140 MYR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at