02.03.2026 06:31:29
Sarawak Oil Palms Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sarawak Oil Palms Bhd hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,500 MYR. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,500 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,57 Prozent auf 5,67 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,32 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
