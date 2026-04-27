Sarawak Oil Palms Bhd: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sarawak Oil Palms Bhd hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 MYR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sarawak Oil Palms Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at