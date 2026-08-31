Sarawak Oil Palms Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sarawak Oil Palms Bhd ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sarawak Oil Palms Bhd die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,46 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at