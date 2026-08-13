Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,90 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,7 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 6,4 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at