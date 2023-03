Sarcos Technology and Robotics A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sarcos Technology and Robotics A hat am 17.03.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 512,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Sarcos Technology and Robotics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Sarcos Technology and Robotics A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14,57 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 186,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,08 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,502 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 14,07 Millionen USD gelegen.

