Sarcos Technology and Robotics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sarcos Technology and Robotics A veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sarcos Technology and Robotics A ein EPS von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sarcos Technology and Robotics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 210,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at