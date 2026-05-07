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07.05.2026 06:31:29
Sarcos Technology and Robotics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sarcos Technology and Robotics hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 107,02 Prozent auf 3,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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