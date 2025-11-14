Sarcos Technology and Robotics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sarcos Technology and Robotics hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at