Sarcos Technology and Robotics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sarcos Technology and Robotics gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 895,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sarcos Technology and Robotics einen Umsatz von 0,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at