Sarda Energy Minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sarda Energy Minerals äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,55 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,28 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at