09.02.2026 06:31:29
Sarda Energy Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sarda Energy Minerals lud am 07.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,40 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sarda Energy Minerals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,76 Milliarden INR im Vergleich zu 13,19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
