Sarda Energy Minerals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sarda Energy Minerals hat am 23.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,39 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,54 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 31,38 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,86 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,56 Prozent auf 56,90 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 46,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at