Sarda Energy Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sarda Energy Minerals hat am 01.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,00 INR gegenüber 12,33 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 16,08 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sarda Energy Minerals 16,33 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at