Sarda Plywood Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sarda Plywood Industries präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 1,04 Milliarden INR gegenüber 908,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at