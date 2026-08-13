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13.08.2026 06:31:29
Sarda Plywood Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sarda Plywood Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Sarda Plywood Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Sarda Plywood Industries 996,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 935,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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