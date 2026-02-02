Sarda Plywood Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sarda Plywood Industries ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sarda Plywood Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,45 INR, nach 1,22 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 930,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 898,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at