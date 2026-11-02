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02.11.2026 06:31:29
Sarda Proteins: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sarda Proteins äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,15 INR. Im letzten Jahr hatte Sarda Proteins einen Gewinn von 2,34 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Sarda Proteins 8,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 81,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43,0 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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