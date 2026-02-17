|
Sarda Proteins hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sarda Proteins hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Sarda Proteins hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,560 INR je Aktie gewesen.
Sarda Proteins hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 98,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
