Sarda Proteins präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sarda Proteins äußerte sich am 29.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 2,34 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sarda Proteins 0,610 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,0 Millionen INR – ein Plus von 2974,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sarda Proteins 1,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

