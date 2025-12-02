|
02.12.2025 06:31:28
Sarda Proteins präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sarda Proteins äußerte sich am 29.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 2,34 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sarda Proteins 0,610 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,0 Millionen INR – ein Plus von 2974,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sarda Proteins 1,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Märkte uneinheitlich
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.