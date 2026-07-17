Sarda Proteins veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sarda Proteins lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,85 INR, nach -2,860 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,60 Prozent auf 129,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at