Sare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sare präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,51 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sare -0,040 PLN je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 16,2 Millionen PLN, gegenüber 19,3 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at