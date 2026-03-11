Sare: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sare hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sare ein EPS von -1,620 PLN in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sare in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,3 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 19,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 PLN beziffert. Im Vorjahr hatten -1,950 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Sare hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 66,48 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 77,82 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

