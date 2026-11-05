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05.11.2026 06:31:28
Saregama India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Saregama India äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 3,37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,28 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,00 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,82 Milliarden INR umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
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