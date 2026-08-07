Saregama India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saregama India hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 INR, nach 1,90 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saregama India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,64 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,69 INR sowie einem Umsatz von 2,52 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at