Saregama India präsentierte Quartalsergebnisse

Saregama India veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,67 INR, nach 3,24 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46,14 Prozent auf 2,60 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Saregama India 4,83 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,80 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2,60 Milliarden INR gesehen hatten.

