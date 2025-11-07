Saregama India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Saregama India hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2,28 INR gegenüber 2,33 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,30 Milliarden INR – eine Minderung von 4,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,42 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at