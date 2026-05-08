Sarepta Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sarepta Therapeutics veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sarepta Therapeutics noch ein Gewinn pro Aktie von -4,600 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 730,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 744,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at