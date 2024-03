Sarepta Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sarepta Therapeutics präsentierte in der am 29.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,470 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 396,8 Millionen USD gegenüber 258,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 6,573 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,23 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at