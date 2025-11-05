Sarepta Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sarepta Therapeutics hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,80 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,52 Prozent zurück. Hier wurden 399,4 Millionen USD gegenüber 467,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at