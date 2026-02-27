Sarepta Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sarepta Therapeutics hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,73 Prozent auf 442,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 658,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,130 USD. Im Vorjahr hatten 2,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,20 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at