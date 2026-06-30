Sarepta Therapeutics Aktie
WKN DE: A1J1BH / ISIN: US8036071004
|
30.06.2026 15:02:45
Sarepta Therapeutics Says FDA Accepts SNDAs For AMONDYS 45 And VYONDYS 53 For Treatment Of DMD
(RTTNews) - Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) announced Tuesday that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted for filing the supplemental New Drug Applications (sNDAs) for AMONDYS 45 (casimersen) and VYONDYS 53 (golodirsen) for the treatment of Duchenne muscular dystrophy (DMD).
The FDA has assigned a Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) target action data of February 28, 2027.
The sNDA submissions seek conversion of the accelerated approvals of AMONDYS 45 and VYONDYS 53 to traditional approvals.
The applications are supported by data from the ESSENCE confirmatory study, as well as substantial published real-world evidence and the favorable and consistent safety profiles of both exon-skipping therapies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sarepta Therapeutics Inc.
|
05.05.26
|Ausblick: Sarepta Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Sarepta Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sarepta Therapeutics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sarepta Therapeutics Inc.
|15,72
|6,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.