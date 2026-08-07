Sarepta Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sarepta Therapeutics ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sarepta Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,34 Prozent auf 401,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 611,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at