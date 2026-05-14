Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi AS legte Quartalsergebnis vor

Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi AS hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,36 TRY gegenüber 0,270 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,24 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,34 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at