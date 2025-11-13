Sarla Performance Fibers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sarla Performance Fibers hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,30 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,07 Milliarden INR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at