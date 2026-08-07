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07.08.2026 06:31:29
Sarla Performance Fibers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sarla Performance Fibers lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,13 Milliarden INR – ein Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sarla Performance Fibers 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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