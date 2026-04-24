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24.04.2026 06:31:29
Sarla Performance Fibers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sarla Performance Fibers gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,14 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sarla Performance Fibers 1,52 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Sarla Performance Fibers im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sarla Performance Fibers 1,00 Milliarden INR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,570 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,47 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Sarla Performance Fibers mit einem Umsatz von insgesamt 4,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -4,24 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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