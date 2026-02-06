Sarla Performance Fibers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sarla Performance Fibers lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 INR gegenüber 1,65 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 892,0 Millionen INR.

