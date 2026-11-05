Sarla Performance Fibers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sarla Performance Fibers hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sarla Performance Fibers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,27 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sarla Performance Fibers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,20 Milliarden INR im Vergleich zu 1,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at