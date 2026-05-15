Saeron Automotive: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saeron Automotive hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Saeron Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 184,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 93,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 36,12 Milliarden KRW gegenüber 31,88 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at