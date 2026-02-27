Saeron Automotive veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saeron Automotive präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,74 KRW gegenüber 233,00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,23 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 36,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 26,840 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 505,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Saeron Automotive im vergangenen Geschäftsjahr 138,69 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saeron Automotive 142,01 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at