Sarthak Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sarthak Global hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sarthak Global ein Ergebnis je Aktie von 1,39 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 89,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at