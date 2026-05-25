Sarthak Global präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sarthak Global äußerte sich am 23.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sarthak Global ein Ergebnis je Aktie von 0,540 INR vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sarthak Global in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,6 Millionen INR im Vergleich zu 49,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Sarthak Global 0,100 INR je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 58,71 Millionen INR, gegenüber 86,12 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 31,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at