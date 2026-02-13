Sarthak Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sarthak Global hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,7 Millionen INR – eine Minderung von 98,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at