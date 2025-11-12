Sarthak Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Sarthak Industries präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 INR, nach 0,950 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 829,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 157,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 321,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at