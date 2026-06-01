Sarthak Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sarthak Industries hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 971,1 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,75 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 3,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,82 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,04 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at