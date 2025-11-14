Sarthak Metals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sarthak Metals hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,610 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sarthak Metals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 363,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 457,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at